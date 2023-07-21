Происшествия 21 июля 2023, 10:57 Агрессивный пассажир набросился с кулаками на мужчину в московском метро Прокуратура Москвы: пассажира задержали за драку на станции метро «Проспект Вернадского» Сайт мэра и правительства Москвы

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На станции московского метро «Проспект Вернадского» произошла драка. Агрессора задержали, сообщила пресс-служба столичой прокуратуры.

По информации ведомства, пострадавший нечаянно задел плечом мужчину, когда шел по переходу. После этого агрессор толкнул его на пол и набросился с кулаками. Злоумышленник нанес ему несколько ударов в голову.

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Хулигана задержали. Против него возбудили дело по статье 116 («Побои») Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему грозит лишение свободы или принудительные работы сроком до двух лет.

Ранее 31-летняя женщина с ноги разбила створку турникета на станции «Проспект Мира» после ссоры с парнем.