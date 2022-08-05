Агрессивный безбилетник ударил женщину в московском метро. Видео
Полиция Москвы завела дело против ударившего пассажирку метро безбилетника
Мужчина ударил женщину на станции метро «Бауманская» московского метро, которая не позволила ему проскочить через турникет по ее билету. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД. Ведомство опубликовала видео с места происшествия.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина с букетом пытается пройти через турникет, прижавшись к проходящим пассажирам. Когда ему удается пройти, он убегает по эскалатору.
В пресс-службе МВД уточнили, что после прохода через турникет злоумышленник догнал девушку, которая не пропустила его в первый раз, и ударил ее по лицу. Сотрудники полиции задержали нападавшего и забрали его в отдел.
Врачи диагностировали у пострадавшей вред средней тяжести. По данному факту полиция завела уголовное дело. С фигуранта взяли подписку об обязательной явке. Сам фигурант объяснил, что на проезд в метро зайцем решился после потери работы.