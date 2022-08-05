Агрессивный безбилетник ударил женщину в московском метро. Видео

Мужчина ударил женщину на станции метро «Бауманская» московского метро, которая не позволила ему проскочить через турникет по ее билету. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД. Ведомство опубликовала видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина с букетом пытается пройти через турникет, прижавшись к проходящим пассажирам. Когда ему удается пройти, он убегает по эскалатору.

В пресс-службе МВД уточнили, что после прохода через турникет злоумышленник догнал девушку, которая не пропустила его в первый раз, и ударил ее по лицу. Сотрудники полиции задержали нападавшего и забрали его в отдел.

Врачи диагностировали у пострадавшей вред средней тяжести. По данному факту полиция завела уголовное дело. С фигуранта взяли подписку об обязательной явке. Сам фигурант объяснил, что на проезд в метро зайцем решился после потери работы.