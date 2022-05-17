Агрессивные псы напали на ребенка в Бурятии

Агрессивные собаки напали на школьника в небольшом поселке Бурятии. Ребенку потребовалась медпомощь, ему нанесено множество укусов и царапин, сообщил РЕН ТВ.

Псы набросились на мальчика, когда он возвращался с уроков. Друг, с которым он шел, решил заглянуть домой, а мальчик остался ждать его у забора. В этот момент все и случилось. Мать ребенка заподозрила, что животные принадлежат семье, возле дома которой произошло нападение и в которой живет друг ее сына.

«Собаки выбежали с этого двора. Они с хозяевами этого двора очень хорошо контактируют. Они же другого маленького мальчика не покусали. Они его послушались, этого одноклассника, и отбежали», — заметила женщина.

Другие местные жители также утверждают, что у жутких псов, которых они боятся не первый год, есть хозяин. Сам предполагаемый владелец собак это отрицает. Мужчина рассказал журналистам, что в день нападения псы просто «по кругу везде» бегали, в том числе возле его дома. При этом на его участке расположен вольер.

Одного из псов уже поймали, еще двух продолжают искать.