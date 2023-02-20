Эксклюзив 20 февраля 2023, 15:55 Житель Зеленограда пожаловался экстренным службам на змею под одеялом Источник «360»: змею обнаружили в одной из квартир Зеленограда

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Житель Зеленограда 20 февраля неожиданно нашел в своей квартире змею. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Мужчина не знает, откуда она взялась. Он замотал змею одеялом и вызвал спасателей. Однако позже местный житель отменил свою просьбу, так как не мог открыть входную дверь.

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Теперь он ждет приезда жены с ключами. После этого пара вновь вызовет экстренные службы. Все обстоятельства случившегося уточняются.

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