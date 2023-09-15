Эксклюзив 15 сентября 2023, 16:00 Агрессивную змею нашли в здании на востоке Москвы Источник «360» сообщил о заползшей в жилой дом дикой змее на востоке Москвы Unsplash

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Дикую змею черного цвета длиной около 25 сантиметров нашли в помещении жилого дома на 11-й Парковой улице на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник.

Собеседник уточнил, что животное ведет себя по отношению к людям в помещении агрессивно.

По открытым данным, в доме, где заметили пресмыкающееся, расположены несколько офисов, а также есть хостел с суточными апартаментами.

Куда именно заползла змея источник не уточнил. Для поимки животного на место выехали спасатели.

На Южнобутовской улице москвича накануне укусила змея. После этого мужчину госпитализировали.