15 сентября 2023, 16:00
Агрессивную змею нашли в здании на востоке Москвы
Источник «360» сообщил о заползшей в жилой дом дикой змее на востоке Москвы
Дикую змею черного цвета длиной около 25 сантиметров нашли в помещении жилого дома на 11-й Парковой улице на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник.
Собеседник уточнил, что животное ведет себя по отношению к людям в помещении агрессивно.
По открытым данным, в доме, где заметили пресмыкающееся, расположены несколько офисов, а также есть хостел с суточными апартаментами.
Куда именно заползла змея источник не уточнил. Для поимки животного на место выехали спасатели.
На Южнобутовской улице москвича накануне укусила змея. После этого мужчину госпитализировали.
Животные
Москва 2023
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