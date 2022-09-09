Жительница Одинцова набросилась на мать с детьми из-за бытового спора | 360°

Жительница Одинцова набросилась на мать с детьми из-за бытового спора
Жительница Одинцова набросилась на мать с двумя детьми в подъезде из-за спора в лифте
РИА «Новости»
В Одинцове в одном из домов по улице Белорусской едва не разыгралась трагедия — жительница высотки напала на маму с двумя малолетними детьми из-за спора о кнопке лифта. «360» разбирался, что случилось между женщинами между 10-м и первым этажами.
Светлана приехала в Одинцово к маме, привезла внуков — детей одного года и четырех лет. Все случилось, когда женщина вышла от матери и зашла в лифт. Там уже была другая пассажирка. Четырехлетний сын попросил разрешения нажать кнопку первого этажа, мама разрешила это сделать.
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«Женщина сказала грубым голосом, что не надо никуда нажимать. И в связи с этим завязался словесный конфликт», — рассказала Светлана.
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Сначала женщина толкнула потерпевшую, у которой на руках был годовалый ребенок, потом нападавшая схватила Светлану за волосы и стала выталкивать ее из лифта. Та упала и выронила ребенка, он ударился головой.
«Я встала, подняла ребенка, начала уже обороняться. Подбежала ко мне консьержка, я сказала: „возьмите ребенка“ и стала защищаться. Потому что в этот момент она меня держала за волосы, в одной руке у меня был ребенок, а другой я пыталась от себя ее оттолкнуть», — рассказала Светлана.
Агрессивная дама успокоилась только после того, как повалила соперницу на пол.
Светлана решила не спускать это дело на тормозах и написала заявление в полицию. Старший ребенок находится в стрессе, и теперь он боится заходить в лифты. С младшим ребенком все «обошлось».
«У меня на руках ссадины, на голове шишка, с другой стороны шишка. Ссадины незначительные», — рассказала пострадавшая.
В полиции подтвердили, что заявление по указанному делу поступило и по нему проводится проверка.
«Полицейскими предварительно установлено, что между двумя женщинами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна из них получила телесные повреждения. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.