Агрессивная женщина ранила ножом теннисиста в Москве. Видео

Жительница Москвы пришла на теннисный корт, чтобы защитить детей, которые выгуливали там собак. До этого их попросили уйти с площадки с животными. Она ранила 18-летнего теннисиста ножом и изрезала сетку.

Как пишет «Московский комсомолец», инцидент произошел 17 августа в Печатниках. Группа молодых людей, которые собрались поиграть в теннис на уличном корте, попросили девятилетних мальчика и девочку с собаками уйти со спортплощадки. После туда заявилась разгневанная женщина с ножом. Она порезала переговорщика, который пытался ей объяснить, что детей вежливо попросили уйти.

«Мои друзья вежливо попросили детей уйти, опасаясь за их безопасность во время игры. Кроме того, на ограждении площадке написано, что с собаками там нельзя находиться», — приводит издание слова одного из молодых людей.

Женщина требовала извинений перед детьми и начала резать сетку. Когда пострадавший попытался ее остановить, она пнула его в пах и порезала плечо. После того, как подростки вызвали полицию и скорую, агрессивная мать ретировалась. Рану парню она нанесла глубокую — ее пришлось зашивать.