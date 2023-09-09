Происшествия 09 сентября 2023, 21:08 Агрессивная собака на два часа захватила пассажирский автобус в Ростовской области «Подслушано Каменск-Шахтинский»: собака захватила автобус в Ростовской области

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На хуторе Старая Станица в Ростовской области агрессивная собака захватила автобус и два часа не подпускала к нему людей. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский».

Собака разместилась в районе водительского места и контролировала обстановку из открытого окна. Любые попытки подойти к ней она пресекала злобным оскалом и лаем. Один из очевидцев рассказал, что попытался вытащить ее за ошейник, но безуспешно. Подкупить пса едой тоже не удалось.

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Освободить автобус от опасного пассажира помог местный спасатель. Ему пришлось надеть защитный костюм и взять с собой веревку. В итоге животное поместили в клетку.

По последним данным, хозяйка собаки нашлась. Она рассказала, что ее питомец очень любит ездить в машине, но не любит, когда его трогают за ошейник.

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