Агрессивная бабушка ворвалась в прямой эфир омского телеканала

Пожилая женщина сорвала прямое включение журналистки 12-го канала Омска Анны Кокориной. Девушка рассказывала о поставках медицинской аппаратуры в больницу Саргатского района, когда старушка набросилась на нее с оскорблениями.

На опубликованных кадрах видно, что журналистка рассказывает о поставках в больницу. В этот момент бабушка врывается в кадр с криком, чтобы съемочная группа убиралась. Ведущий новостей назвал произошедшее «нештатной ситуацией». В этот же момент видно, что корреспондентке пришлось уворачиваться от удара сумкой агрессивной старушки.

Анна Кокорина в беседе с изданием NGS55 рассказала, что гуляющую рядом бабушку они увидели, когда готовились к включению. Сначала она просто наблюдала за съемкой.

«Я краем глаза следила за ней. Решила, что это местная жительница, которая, возможно, хотела рассказать о своей проблеме. Но в какой-то момент она начала бормотать что-то сама себе, а потом решила ворваться в эфир», — рассказала журналистка.

Она отметила, что после съемочной группы свою агрессию пенсионерка обрушила на припаркованные автомобили. По словам девушки, она стучала по капотам и требовала, чтобы они уезжали.