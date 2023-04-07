Важное 07 апреля 2023, 09:49 Агента СБУ с пособником задержали в Херсонской области РИА «Новости»

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Херсонской области агента Службы безопасности Украины и его пособника, которые собирали информацию о дислокации, численности и технике российских войск в регионе. Об этом ТАСС сообщил центр общественных связей ФСБ.

Полученные данные с привязкой к картам местности и географическим координатам кадровые сотрудники СБУ получали через мессенджеры. Информация предназначалась для ВСУ, которые на ее основе могли скорректировать артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по позициям Вооруженных сил России.