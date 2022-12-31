Происшествия 31 декабря 2022, 12:41 Агента СБУ, планировавшего нападение на Дом правительства, уничтожили в ЛНР РИА «Новости»: в ЛНР уничтожили агента СБУ, который хотел напасть на Дом правительства РИА «Новости»

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В Лисичанске уничтожили агента СБУ, который убил военнослужащего Народной милиции ЛНР и мирную жительницу и планировал нападение на Дом правительства. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах республики.

Он рассказал, что агента выявили в результате совместной операции сотрудников российских спецслужб и МВД. Силовики получили данные о том, что агент собирался напасть на Дом правительства ЛНР в день принятия новой конституции по заданию украинских спецслужб.

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При задержании он бросил в правоохранителей гранату и выкрикивал националистические лозунги. В результате его уничтожили на месте.

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Парламент рассмотрел и принял новую Конституцию Луганской Народной Республики вчера, 30 декабря. За новый основной документ проголосовали все 43 депутата. После этого конституцию подписал временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник. В тот же день утвердили и новую Конституцию Донецкой Народной Республики.