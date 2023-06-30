Происшествия 30 июня 2023, 04:47 Агент СБУ и его мать попали под расследование дела о диверсиях в ДНР Агент СБУ Зайцев и его мать стали фигурантами уголовного дела о диверсиях в ДНР РИА «Новости»

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Агента Службы безопасности Украины (СБУ), которого задержали в ДНР в 2019 году, обвинили в двух диверсиях и организации еще двух. Об этом ТАСС рассказали в окружном военном суде.

«Гражданин Украины Владислав Зайцев обвиняется в двух эпизодах диверсий, совершенной группой лиц, еще двух эпизодах приготовления к совершению диверсии группой лиц», — сказано в сообщении.

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Кроме того, Зайцеву предъявили обвинения в участии в террористическом обществе, прохождении обучения для осуществления терактов и ряде эпизодов получения и производства взрывчатки.

Еще одним фигурантом по уголовному делу является мать украинца — Елена Зайцева. Ее обвинили в соучастии в подготовке к диверсиям и приобретении взрывчатых материалов.

Информация о поимке 19-летнего Зайцева появилась в 2019 году, когда случился подрыв снаряда на железнодорожных путях. Как заявили журналисты, до этого Владислава задержала полиция Украины за мелкое нарушение и в обмен на свободу юноша согласился вести сотрудничество. Через некоторое время Зайцев дал показания на своих коллег в СБУ.

Ранее стало известно о задержании жительницы Луганска, которая собирала информацию о российских бойцах и передавала ее украинской разведке. Женщина признала свою вину и рассказала, что фиксировала передвижения военной техники РФ во время поездок на работу и дачу.