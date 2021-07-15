Африканская чума свиней настигла Псковскую область

Администрация Псковской области приняла решение ввести режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней. Коснется это правило лишь некоторых муниципалитетов, рассказал ТАСС.

Согласно указу, подписанному губернатором региона Михаилом Ведерниковым, в зону чрезвычайного положения попали Псков, Дедовичский, Дновский, Порховский, Псковский, Струго-Красненский районы. Очаг заболевания зафиксировали в охотничьих угодьях рядом с деревней Дубье, сообщила «Национальная служба новостей».