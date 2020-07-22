Аферисты похитили более 100 тысяч рублей у актрисы Алисы Рыжовой

Злоумышленники похитили с банковской карты российской актрисы Алисы Рыжовой более 100 тысяч рублей. Девушка попалась на уловку, продиктовав реквизиты.

Уточняется, что 30-летней артистке позвонил человек и назвался сотрудником банка, клиентом которого она является. Он сообщил, что аферисты якобы хотят завладеть ее денежными средствами и попросил Рыжову назвать данные карты. Она не заподозрила ничего странного и назвала необходимые цифры, сообщил сайт «Дни.ру».

После этого с ее счета списали 104 тысячи рублей. Поняв, что ее обокрали, девушка обратилась к правоохранителям. В настоящий момент полиция ищет мошенников.

Последние семь лет актриса работает в театре «Школа драматического искусства». Она известна по роли в полнометражном фильме «Сокровища О.К.».