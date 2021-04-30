Аферистов, которые обманывали пенсионеров, задержали в Санкт-Петербурге

Правоохранители Санкт-Петербурга задержали четырех человек, которых подозревают мошенничестве по отношению к старикам. Об этом рассказала газета «Петербургский дневник».

Следствие посчитало, что преступники звонили людям пенсионного возраста, рассказывая им выдуманные истории о ДТП с участием якобы их родственников. Таким образом они пытались вымогать деньги.

Петербургская полиция смогла обнаружить минимум пять случаев, когда люди становились жертвами данной ОПГ. Жертвами оказывались петербуржцы в возрасте от 81 до 97 лет. Ущерб составил около пяти миллионов рублей.

«Двое задержанных выполняли функции курьеров, а двое других выступали в роли так называемых региональных координаторов. Они курировали деятельность курьеров и аккумулировали у себя полученные незаконным путем денежные средства. При этом комиссия, взимаемая как курьерами, так и координаторами, составляла порядка 10 процентов от суммы, которую удавалось получить от пенсионера», — сообщили в пресс-службе главка.