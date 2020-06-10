    10 июня 2020, 16:11

    Аферист обокрал пенсионерку в Петербурге

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге мошенник обокрал пенсионерку, предложив ей медицинские услуги. Об этом сообщили «Невские новости».

    По данным издания, накануне днем к пожилой горожанке домой пришел неизвестный мужчина и предложил ей медицинские услуги. Пенсионерка доверилась аферисту и впустила его в дом. После ухода мужчины потерпевшая обнаружила пропажу денег, которые лежали на кухне. Петербурженка обратилась за помощью к правоохранителям. Они ищут мошенника.