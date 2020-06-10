Аферист обокрал пенсионерку в Петербурге

По данным издания, накануне днем к пожилой горожанке домой пришел неизвестный мужчина и предложил ей медицинские услуги. Пенсионерка доверилась аферисту и впустила его в дом. После ухода мужчины потерпевшая обнаружила пропажу денег, которые лежали на кухне. Петербурженка обратилась за помощью к правоохранителям. Они ищут мошенника.