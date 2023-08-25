Происшествия 25 августа 2023, 01:39 Аэропорты Внуково и Домодедово закрыли воздушное пространство Авиаслужбы: воздушное пространство закрыто над аэропортами Внуково и Домодедово Pixabay

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Столичные аэропорты Внуково и Домодедово закрыли воздушное пространство, рейсы не принимаются и не отправляются. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

«Аэропорты Домодедово и Внуково временно не отправляют и не принимают рейсы. Часть самолетов направлена в зону ожидания», — заявил собеседник агентства.

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Лайнеры, которые были на подлете к аэропортам в момент закрытия воздушного пространства, перенаправили в Шереметьево. По сообщениям авиаслужб, самолеты облетают стороной Калужскую, Тульскую и Липецкую области.

Вечером 23 августа в московских аэропортах произошла аналогичная ситуация, более 20 рейсов не смогли вовремя вылететь из столичных воздушных гаваней. В Домодедово задержали 12 самолетов, еще пять отменили. В Шереметьево из расписания выбились шесть рейсов, один отменили. С задержкой вылетели из аэропорта Внуково четыре самолета, пять рейсов отменили.