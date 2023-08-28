Происшествия 28 августа 2023, 02:36 Аэропорты Внуково и Домодедово временно запретили прилет и вылет рейсов Freepik

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Московском аэропорты Внуково и Домодедово временно. Об этом свидетельствуют данные из сервиса Яндекс.Расписания.

В публикации сказано, что аэропорты временно остановили вылет и прилет рейсов. Задержали уже более 15 самолетов.

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В последний раз план «Ковер» вводили 26 августа. Режим объявили во всех столичных аэропортах. В тот день мэр Москвы Сергея Собянин сообщил, что российские системы противовоздушной обороны подавили беспилотник на подлете к Москве в Истринском районе.

На место случившегося оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Позже новости об атаке украинского БПЛА подтвердило российское оборонное ведомство.

Также 24 августа Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух беспилотников украинского типа над Брянской и Калужской областями.За день до этого в ведомстве сообщили о ликвидации двух других дрона ВСУ в Брянской области.