Аэропорты Москвы подготовили в сильному снегопаду

Сильнейший за последние 73 года снегопад ожидается в Москве 20 ноября. Аэропорты уже подготовлены к такой погоде. Об этом сообщил Daily Storm.

В пресс-службе аэропорта Домодедово уточнили, что взлетно-посадочные полосы будут расчищать 50 единиц спецтехники. Также покрытие на полосах обработали специальными реагентами.

«Ресурсы, задействованные для своевременной очистки территории аэродрома, планируются с учетом метеорологических прогнозов на ближайшие сутки», — уточнили в пресс-службе.