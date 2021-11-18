facebook_pixel
    18 ноября 2021, 20:04

    Аэропорты Москвы подготовили в сильному снегопаду

    Взлетно-посадочные полосы московских аэропортов будут очищать от снега 50 единиц техники

    Дарья Морозова

    Сильнейший за последние 73 года снегопад ожидается в Москве 20 ноября. Аэропорты уже подготовлены к такой погоде. Об этом сообщил Daily Storm.

    В пресс-службе аэропорта Домодедово уточнили, что взлетно-посадочные полосы будут расчищать 50 единиц спецтехники. Также покрытие на полосах обработали специальными реагентами.

    «Ресурсы, задействованные для своевременной очистки территории аэродрома, планируются с учетом метеорологических прогнозов на ближайшие сутки», — уточнили в пресс-службе.