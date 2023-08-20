20 августа 2023, 08:27
Аэропорты Москвы и Подмосковья начали работать в обычном режиме
Росавиация: Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский работают штатно
Рано утром 20 августа в московских аэропортах Внуково и Домодедово временно ограничили полеты. Меры приняли в целях обеспечения безопасности. В настоящее время их работу возобновили в полном объеме, сообщили в Telegram-канале Росавиации.
«[Из-за ограничений] шесть рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты: в Шереметьево (три рейса), Нижний Новгород (два рейса) и Санкт-Петербург (один рейс)», — пояснили в ведомстве.
Реклама
После того, как в 04:30 ограничения на использование воздушного пространства отменили, пассажиров перенаправленных рейсов доставили в аэропорты назначения.
Сейчас столичные воздушные гавани Внуково, Домодедово и Шереметьево и подмосковный аэропорт Жуковский работают в штатном режиме.
Аэропорт Домодедово
Россия
Аэропорт Внуково
Реклама
Реклама