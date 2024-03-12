Происшествия 12 марта 2024, 08:50 Аэропорты Калуги и Нижнего Новгорода заработали после ограничений Росавиация: аэропорты Калуги и Нижнего Новгорода вернулись к штатной работе

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Во вторник утром, 12 марта, в аэропорту Грабцево в Калуге и Стригино в Нижнем Новгороде вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Сейчас воздушные ворота работают в штатном режиме, сообщили в Росавиации.

По данным авиационных властей, в Грабцево ограничения действовали с 02:57 до 05:16. За это время ни один самолет не ушел на запасной аэродром. В Стригино ограничения вводились с 05:04 до 07:59. Одно воздушное судно ушло на запасной аэродром.

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Меры принимались для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, пояснили в Росавиации.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что в ночь на вторник ВСУ попытались атаковать российские регионы, запустив 25 беспилотников самолетного типа. Средства ПВО перехватили и уничтожили 2 дрона в Московской, один в Ленинградской, семь в белгородской, 11 в Курской областях. Также по одному беспилотнику перехватили в Брянской, Тульской областях, еще два — в Орловской.