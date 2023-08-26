Происшествия 26 августа 2023, 04:39 Аэропорты Домодедово и Шереметьево снова заработали после временного закрытия Unsplash

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Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево возобновили работу после временного ограничения на вылеты и прилеты рейсов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Ранее в аэропортах ввели режим «Ковер», при котором запрещены любые прилеты и вылеты самолетов. Задержали по меньшей мере 24 рейса, а восемь отменили.

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В это же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении системами противовоздушной обороны беспилотника на подлете к столице. Он отметил, что разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. На место ЧП оперативно выехали экстренные службы города.

Позже российское оборонное ведомство подтвердило новости об атаке БПЛА над небом Подмосковья. В Минобороны сообщили, что украинские националисты пустили в сторону Москвы беспилотник самолетного типа. Дрон уничтожили системы ПВО над Истринским районом.