Около 300 россиян с детьми застряли в аэропорту Стамбула. Видео

В Стамбуле застряли российские туристы. Люди провели в аэропорту несколько часов якобы из-за отсутствия разрешения на приземление рейса авиакомпании Pegasus в Домодедово.

В пресс-службе столичной воздушной гавани пояснили, что решение о прилете рейса принимает не аэропорт.

«Вопрос в том, есть ли у авиакомпании разрешение на полет, или же его нет», — отметили в Домодедово, посоветовав обратиться за разъяснениями к перевозчику Pegasus.

О возникших проблемах рассказала «360» одна из ожидающих вылета россиянок Анна Миро. По ее словам, в авиагавани Турции 300 человек, среди которых 50 детей, провели восемь часов.

«Мы находимся в аэропорту Стамбула, наверное, с 10:00 и ждем свой рейс. Должен он был вылететь в 10:50. Сейчас у нас 21:20, и он все еще не вылетел. Сначала нам очень долго говорили, что мы не можем вылететь, потому что Домодедово не дает разрешение. Около 16:00–17:00 начали говорить, что Домодедово разрешение дал, но устное. И поэтому мы ждем официальное письмо. Когда [аэропорт] его пришлет, мы сможем полететь», — обрисовала ситуацию россиянка.

Миро добавила, что в основном люди спокойны. Днем пассажирам раздали воду и покормили. Информация о вылетевшем за россиянами самолете из Москвы появилась около 20:00.

«Вроде как Pegasus договорился с какой-то российской компанией. Этот самолет заберет нас в 01:00», — пояснила девушка.

Авиакомпания, заметила она, готова вернуть деньги тем пассажирам, кого ночной вылет не устраивает. Людям «спокойно возвращают деньги в офисе, отдают багаж, но медленно». Всем, кто полетит, начали менять посадочные талоны.