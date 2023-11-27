Происшествия 27 ноября 2023, 13:43 Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме Аэропорт Жуковский начал работать в штатном режиме после очистки ВПП РИА «Новости»

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Взлетно-посадочную полосу аэропорта Жуковский очистили от снега, воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Последствия послужившего причиной временного закрытия ледяного дождя устранены», — отметил представитель аэропорта.

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Воздушная гавань продолжила работать с 13:00. По данным Росавиации, Домодедово, Шереметьево и Внуково работают штатно, несмотря на метель, сообщил RT.

Аэропорт Жуковский закрывали с 06:00. Из-за заснеженной взлетно-посадочной полосы пилотам авиалайнеров, совершавших рейс из Таджикистана и Киргизии, пришлось выполнить посадку в Домодедове.

В Москве ранее прошел сильнейший снегопад. Из-за плохой видимости и непогоды в аэропортах пришлось перенести около 40 рейсов. В воздушной гавани Внуково отменили семь авиарейсов. В Домодедове и Шереметьеве из расписания убрали по два рейса.