Происшествия 02 июля 2023, 20:56 Аэропорт Волгограда проверят в связи с угрозой взрыва — СМИ ТАСС: аэропорт Волгограда проверят из-за сообщения о взрывчатке Freepik

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Аэропорт Волгограда проверяют из-за сообщения о возможном взрыве. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на информацию пресс-службы воздушной гавани.

«В редакцию [интернет-СМИ] пришло письмо [с угрозами взрыва], они сообщили в органы. Проводится проверка в аэропорту», — сказала агентству пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

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В пресс-службе не уточнили информацию об эвакуации и сотрудников воздушной гавани.

Судя по данным онлайн-табло, в воскресенье, 2 июля, все запланированные рейсы вылетают по расписанию. На официальном сайте аэропорта Волгограда нет сообщения о поступивших угрозах.