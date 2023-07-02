02 июля 2023, 20:56
Аэропорт Волгограда проверят в связи с угрозой взрыва — СМИ
ТАСС: аэропорт Волгограда проверят из-за сообщения о взрывчатке
Аэропорт Волгограда проверяют из-за сообщения о возможном взрыве. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на информацию пресс-службы воздушной гавани.
«В редакцию [интернет-СМИ] пришло письмо [с угрозами взрыва], они сообщили в органы. Проводится проверка в аэропорту», — сказала агентству пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.
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В пресс-службе не уточнили информацию об эвакуации и сотрудников воздушной гавани.
Судя по данным онлайн-табло, в воскресенье, 2 июля, все запланированные рейсы вылетают по расписанию. На официальном сайте аэропорта Волгограда нет сообщения о поступивших угрозах.
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