Происшествия 30 июля 2023, 04:48 Аэропорт Внуково закрыли на вылет и прилет Авиационные службы сообщили о закрытии аэропорта Внуково ан вылет и прилет РИА «Новости»

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Аэропорт Внуково закрыли на вылет и прилет. Об этом ТАСС сообщили авиационные службы.

«Столичный аэропорт Внуково закрыт на вылет и прилет, рейсы перенаправляются в другие аэропорты», — говорится в заявлении.

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Собеседник агентства сообщил, что один самолет находится в зоне ожидания.

Ранее экстренные службы сообщили о взрыве в 50-этажном здании «Москва-Сити». Очевидцы в соцсетях публиковали кадры прилета беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об атаке беспилотников на Москву. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Также появилась информация, что в Подмосковье система ПВО сбила несколько БПЛА, атакующих столицу. Звуки взрывов слышали жители Одинцовского и Красногорского районов области.