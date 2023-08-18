Происшествия 18 августа 2023, 09:12 Аэропорт Внуково возобновил работу после закрытия ранним утром ТАСС: аэропорт Внуково открыл воздушное пространство после закрытия утром

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После временного прекращения работы этим утром аэропорт Внуково снова открыт. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

Как пояснили журналистам в Росавиации, все ограничения на прием и отправление рейсов из Внуково сняли в 04:30, пассажиров перенаправленных рейсов доставили в аэропорты назначения.

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«Аэропорты Московского авиационного узла возобновили штатную работу. Воздушное пространство над Внуково открыто», — сказано в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью силы противовоздушной обороны сбили над столицей беспилотник. Обломки дрона упали в зоне «Экспоцентра».

Накануне, 17 августа, в России представили мобильное приложение «Радар» для отслеживания дронов. Его презентовало движение «Народный фронт». С помощью этого сервиса пользователи могут уведомлять правоохранительные органы о появлении беспилотников.