Происшествия 30 июля 2023, 05:58 Аэропорт Внуково возобновил отправку и прием рейсов РИА «Новости»

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Московский аэропорт Внуково возобновил прием рейсов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

«Аэропорт возобновил свою работу: осуществляются вылеты и прилеты», — сказано в публикации.

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Ранее Внуково закрыли на вылет и прилет. Это случилось после взрыва в 50-этажном небоскребе «Москва-Сити». Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, ночью была совершена атака украинских беспилотников. В результате происшествия были незначительно повреждены фасады на двух башнях делового центра.

Российское оборонное ведомство прокомментировала ночные взрывы. Киевский режим попытался атаковать беспилотниками объекты в Москве. Один БПЛА Украины ликвидировали в воздухе средствами ПВО над Одинцовским районом Московской области. Еще два дрона подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Аппараты потеряли управление и разбились на территории «Москва-Сити».