30 июля 2023, 05:58
Аэропорт Внуково возобновил отправку и прием рейсов
Московский аэропорт Внуково возобновил прием рейсов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
«Аэропорт возобновил свою работу: осуществляются вылеты и прилеты», — сказано в публикации.
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Ранее Внуково закрыли на вылет и прилет. Это случилось после взрыва в 50-этажном небоскребе «Москва-Сити». Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, ночью была совершена атака украинских беспилотников. В результате происшествия были незначительно повреждены фасады на двух башнях делового центра.
Российское оборонное ведомство прокомментировала ночные взрывы. Киевский режим попытался атаковать беспилотниками объекты в Москве. Один БПЛА Украины ликвидировали в воздухе средствами ПВО над Одинцовским районом Московской области. Еще два дрона подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Аппараты потеряли управление и разбились на территории «Москва-Сити».
Беспилотники
Россия
Аэропорт Внуково
Москва 2023
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