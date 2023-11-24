Происшествия 24 ноября 2023, 01:03 Аэропорт в Перми эвакуировали из-за подозрительной посылки Эвакуацию провели в аэропорту Перми из-за посылки с похожими на гранаты предметы Zamir Usmanov / Global Look Press

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В грузовом комплексе аэропорта Перми 23 ноября инспектор обратил внимание на подозрительные посылки — по своей форме и составу они были похожи на боеприпасы. Воздушную гавань эвакуировали, сообщили в ее пресс-службе.

Посылки привлекли внимание специалиста при досмотре интероскопом. После этого в аэропорту объявили эвакуацию в соответствии с регламентом.

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«Грузовой комплекс аэропорта Большое Савино был эвакуирован, вызваны сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники», — подчеркнули в пресс-службе.

Специалисты осмотрели посылки и не нашли опасных предметов. Произошедшее не повлияло на работу пассажирского терминала и техническое обслуживание рейсов.

Аэропорт Большое Савино уже вернулся к работе в штатном режиме.

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