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    07 апреля 2021, 17:43

    Аэропорт в Челябинске эвакуировали из-за сообщения о бомбе

    Дарья Морозова

    В аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске началась эвакуация из-за сообщения о минировании. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

    «Из здания терминала для внутренний линий вывели людей. Задерживается два рейса, в Сочи и Новосибирск. Также задерживается прилет самолета из Внуково (Москва)», — рассказали в пресс-службе.

    Очевидцы рассказали, что всех пассажиров попросили покинуть здание по громкой связи. На месте работают сотрудники полиции.