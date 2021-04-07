Аэропорт в Челябинске эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске началась эвакуация из-за сообщения о минировании. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Из здания терминала для внутренний линий вывели людей. Задерживается два рейса, в Сочи и Новосибирск. Также задерживается прилет самолета из Внуково (Москва)», — рассказали в пресс-службе.

Очевидцы рассказали, что всех пассажиров попросили покинуть здание по громкой связи. На месте работают сотрудники полиции.