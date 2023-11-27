Происшествия 27 ноября 2023, 14:20 Аэропорт Тиличики затопило после мощного циклона на Камчатке

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Аэропорт Тиличики в Олюторском районе Камчатского края затопило в результате мощного циклона, который вызвал шторм в Охотском и Беринговом морях. Об этом сообщил «Царьград».

В зоне подтопления оказалась взлетно-посадочная полоса. Приземление и взлет самолетов стали невозможны, из-за чего авиасообщение пришлось временно прекратить.

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Как отметил глава МЧС Камчатки Сергей Лебедев, на восстановление работы аэропорта потребуется несколько дней.