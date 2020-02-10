Аэропорт Красноярска закрыли из-за сильного гололеда на ВПП

Из-за плохой погоды временно прекратил работу аэропорт Красноярска. Почти 20 рейсов задержали, так как взлетно-посадочная полоса покрылась льдом.

В воздушной гавани вовремя не смогли приземлиться 11 рейсов, еще для семи отложили вылет. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиаузла.

«На взлетно-посадочной полосе сильный гололед, поэтому принято решение закрыть аэропорт до 11:00 по местному времени», — уточнили в аэропорту.

Спецслужбы воздушной гавани работают в усиленном режиме. Взлетно-посадочную полосу очищают от наледи.

Сейчас на онлайн-табло аэропорта указано, что с задержкой самолеты вылетят в Игарку, Москву, Сочи, Норильск, Томск, Северо-Енисейск, Кызыл, Иркутск и Новосибирск.

Прилет задерживается из Томска, Абакана, Новосибирска, Северо-Енисейска, Москвы, Ванавары, Норильска, Кызыла.

На запасной аэродром в Абакан отправили летевший в Красноярск борт из Москвы.

Накануне аэропорт Усинска закрыли после жесткой посадки пассажирского Boeing 737-500. Самолет приземлился «на брюхе» — у него подломились задние стойки шасси. На борту находились 100 человек. Никто не погиб.