Аэропорт Красноярска закрыли из-за сильного гололеда на ВПП
В воздушной гавани вовремя не смогли приземлиться 11 рейсов, еще для семи отложили вылет. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиаузла.
«На взлетно-посадочной полосе сильный гололед, поэтому принято решение закрыть аэропорт до 11:00 по местному времени», — уточнили в аэропорту.
Спецслужбы воздушной гавани работают в усиленном режиме. Взлетно-посадочную полосу очищают от наледи.
Сейчас на онлайн-табло аэропорта указано, что с задержкой самолеты вылетят в Игарку, Москву, Сочи, Норильск, Томск, Северо-Енисейск, Кызыл, Иркутск и Новосибирск.
Прилет задерживается из Томска, Абакана, Новосибирска, Северо-Енисейска, Москвы, Ванавары, Норильска, Кызыла.
На запасной аэродром в Абакан отправили летевший в Красноярск борт из Москвы.
Накануне аэропорт Усинска закрыли после жесткой посадки пассажирского Boeing 737-500. Самолет приземлился «на брюхе» — у него подломились задние стойки шасси. На борту находились 100 человек. Никто не погиб.