Аэропорт Комсомольска-на-Амуре затопило: самолеты перестали летать

Аэропорт Комсомольска-на-Амуре пришлось временно закрыть. Воздушная гавань не может отправлять и принимать рейсы из-за подтопления взлетно-посадочной полосы.

Взлетную площадку транспортного узла, расположенного в поселке Хурба, залило грунтовыми водами, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя краевого правительства.

Вода пришла в Комсомольск-на-Амуре. Видео Подробнее

«Аэропорт в Хурбе закрыт из-за подтопления на полосе. Рейсы временно приостановлены», — заявил собеседник издания.

По данным онлайн-табло, утром 13 сентября в аэропорту приземлился только рейс из Николаевска-на-Амуре. Взлететь удалось самолету, который направлялся в Хабаровск.

На 16 сентября перенесен рейс, прибывающий из Южно-Сахалинска, а еще один вылет в Хабаровск — на 17 сентября. Ожидается отправление бортов в Южно-Сахалинск и Чумикан.

На территории Хабаровского края из-за паводка введен режим ЧС. В Комсомольске-на-Амуре накануне он достиг пика. Теперь уровень воды постепенно снижается: утром пятницы он равнялся 825 сантиметрам.

В городе в паводковой зоне оказались 420 частных жилых домов. Грунтовые воды залили подвалы 454 многоэтажек.