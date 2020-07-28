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    28 июля 2020, 04:40

    Аэропорт Южно-Сахалинска заработал в штатном режиме. Сообщение о минировании не подтвердилось

    Анастасия Кукова

    Специалисты не обнаружили взрывных устройств в аэропорту Южно-Сахалинска, и он возобновил работу в штатном режиме. О минировании терминала воздушной гавани неизвестный сообщил по электронной почте утром 27 июля.
    Аэропорт Южно-Сахалинска заработал в штатном режиме. Сообщение о минировании не подтвердилось

    О нормализации работы аэропорта ТАСС сообщили в пресс-службе аэроузла.

    «В аэропорту завершены спецмероприятия, взрывных устройств не обнаружено. Аэропорт работает в штатном режиме», — сказали агентству.

    Эту информацию подтвердил «Интерфакс - Дальний Восток». Задержек рейсов нет, эвакуированные пассажиры и персонал вернулись в аэропорт.

    После поступления анонимного сообщения о минировании в 09:27 (01:27 мск) людей вывели из здания. При этом все рейсы выполнялись по расписанию.

    26 июля неизвестный по электронной почте сообщил о «минировании» аэропортов в Москве, Петербурге и Краснодаре, а также предупредил об угрозе взрыва всех самолетов.

    Новости SMI.FM