15 июня 2023, 10:31
Аэропорт Иркутска опроверг данные об экстренной посадке самолета
«360»: в аэропорту Иркутска сообщили подробности о посадке пассажирского самолета
Пресс-служба международного аэропорта Иркутска в беседе с «360» опровергла информацию, что самолет, на борту которого было 54 пассажира, совершил экстренную посадку.
«Не экстренно, просто развернулся, все было в штатном режиме. Развернулся, сел. Все нормально», — ответили телеканалу в пресс-службе.
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СМИ писали, что экипаж авиакомпании «ИрАэро» рейса Иркутск — Мирный во время взлета запросил экстренную посадку из-за отказа системы кондиционирования. Сначала авиасудно кружило над аэропортом, а затем приземлилось. Пострадавших нет.
Ранее самолет, летевший из Ульяновска, произвел аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Причиной стал частичный отказ автоматического управления судном.
Иркутская область
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