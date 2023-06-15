Эксклюзив 15 июня 2023, 10:31 Аэропорт Иркутска опроверг данные об экстренной посадке самолета «360»: в аэропорту Иркутска сообщили подробности о посадке пассажирского самолета РИА «Новости»

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Пресс-служба международного аэропорта Иркутска в беседе с «360» опровергла информацию, что самолет, на борту которого было 54 пассажира, совершил экстренную посадку.

«Не экстренно, просто развернулся, все было в штатном режиме. Развернулся, сел. Все нормально», — ответили телеканалу в пресс-службе.

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СМИ писали, что экипаж авиакомпании «ИрАэро» рейса Иркутск — Мирный во время взлета запросил экстренную посадку из-за отказа системы кондиционирования. Сначала авиасудно кружило над аэропортом, а затем приземлилось. Пострадавших нет.

Ранее самолет, летевший из Ульяновска, произвел аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Причиной стал частичный отказ автоматического управления судном.