  • Аэропорт Екатеринбурга эвакуировали после звонка о минировании

    09 ноября 2019, 07:14

    Юлия Булыгина

    В аэропорт Кольцово в субботу утром проводили эвакуацию из-за сообщения об угрозе. Сейчас его работа восстановлена.

    «Мероприятия завершены. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов», — рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.

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    В пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу сообщили, что полицейские проверили аэропорт, но не обнаружили предметов, представляющих опасность.

    Из-за эвакуации в аэропорту задержали более 10 рейсов. В то же время отправка прилетающих в Екатеринбург рейсов в другие аэропорты не потребовалась, поскольку пассажиры ожидали окончания проверки внутри самолетов. Среди ожидавших пассажиров оказался лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин.

    По данным портала E1.ru, в аэропорт поступил звонок о минировании. Полицейские искали некий чемодан.