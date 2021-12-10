Аэропорт Челябинска эвакуировали после сообщения о бомбе

Пассажиров и администрацию международного аэропорта Челябинска вывели на улицу после поступившего в полицию сообщения о бомбе на территории воздушной гавани. Об этом «360» сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В полицию поступило сообщение о минировании международного аэропорта г. Челябинска. Пассажиры и сотрудники эвакуированы. Информация проверяется правоохранительными органами», — говорится в сообщении пресс-службы.



На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что народ стоит около входа в терминал. Температура на улице около -8 градусов.

Издание 74.ru уточнило, что сейчас аэропорт не отправляет и не принимает самолеты. Сколько в результате рейсов задержится, зависит от скорости проведения проверочных мероприятий сотрудниками силовых структур и МЧС.

Это не первый случай «минирования» аэропорта Челябинска за последнее время. 1 декабря на электронную почту поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве на взлетно-посадочной полосе.