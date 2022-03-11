Аэропорт Бишкека оцепили из-за сообщения о бомбе на борту самолета

Аэропорт «Манас» в столице Киргизии оцепили после того, как поступило сообщение о бомбе на борту самолета, вылетевшего из Санкт-Петербурга.

Как сообщает newizv.ru, информация о том, что в ручной клади одного из пассажиров находится взрывное устройство, пришло на почту авиакомпании «Авиа Траффик». При этом от пассажиров на борту самолета, таких сообщений не поступало. Речь шла об общей анонимной рассылке на электронные адреса компаний-перевозчиков.

Самолет успешно приемлился в Бишкеке. Паники нет.