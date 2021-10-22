Аэромобильные группировки выдвинулись к заводу под Рязанью, где произошел взрыв

Аэромобильные группировки отряда «Центроспас» в составе около 45 человек и восьми единиц техники выдвинулись к заводу в Рязанской области, где утром произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Также на место выдвинулись сотрудники Тульского спасательного центра МЧС России в составе 50 человек и семи единиц техники. К работам привлечены две тяжелые аварийно-спасательные машины на базе КамАЗ, экскаватор и автокран. При необходимости будет задействована санавиация.

«С целью координации сил и средств по ликвидации ЧС в Шиловский район Рязанской области вылетает врио главы МЧС России Александр Чуприян. Чуприян прибудет на место происшествия, после чего проведет рабочее совещание», — сообщили в ведомстве.

Пожар в цеху уже потушили. По предварительным данным, в результате происшествия погибли семь человек, один госпитализирован, судьба еще девятерых остается неизвестной. На место отправился вице-губернатор области.

Пока основной причиной пожара и взрыв является нарушение технологических процессов.