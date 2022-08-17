Аэромобильная группировка МЧС подключилась к тушению природных пожаров в Рязанской области

Тушить природные пожары в Спасском и Рязанском районах местным спасателям поможет аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Рязанской области. Команда из 60 человек отправилась к месту работы, сообщили на сайте ведомства.

«Главная задача — в случае угрозы не допустить перехода природных пожаров на населенные пункты и оказать помощь подразделениям Министерства природопользования региона в ликвидации пожаров», — объяснили в МЧС.

Пока, по данным мониторинга, населенным пунктам ничего угрожает. В Рязанский и Спасский районы командировали 60 специалистов и 10 единиц техники.

Во вторник прошло внеочередное заседание оперативного штаба при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По состоянию на 15:00 16 августа в Рязанской области действовало три очага природных пожаров. Самым сложным назвали пожар в Спасском районе, сообщили в правительстве региона.

Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Рязанской области предупредило, что 17 и 18 августа местами в регионе сохранится жара до +30…+31 градуса. В связи с этим жителей попросили не отдыхать в лесу и не разводить костры.

В соцсетях появилось видео с крупным пожаром возле трассы Москва — Тамбов в Рязанской области. На полях загорелись оставшиеся стебли злаковых посевов.