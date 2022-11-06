Аэролодка перевернулась в Красноярском крае, пропали три человека | 360°

Происшествия 06 ноября 2022, 10:59 Аэролодка перевернулась в Красноярском крае, пропали три человека МЧС: аэролодка перевернулась в Красноярском крае, пропали три человека МЧС России по Красноярскому краю

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Аэролодка «Пиранья» перевернулась в Саяно-Шушенском водохранилище в Красноярском крае. Три человека пропали. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону в Telegram-канале.

Все произошло сегодня в 12:50 по местному времени (в 08:50 по московскому) там, где в водохранилище впадает река Кантегир. Предположительно, в лодке были семь человек. Местонахождение троих неизвестно. На месте организовали поисково-спасательные работы.

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«На поиски привлекаются спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда в количестве пяти человек на одном плавсредстве», — добавили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

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К месту происшествия также выдвигаются спасатели из Шушенского района.

Ранее, в конце октября, лодка с пятью людьми перевернулась на Чукотке на реке Хатырка. Тогда все закончилось трагически: троих нашли в воде мертвыми, а местонахождение двоих — 48-летней женщины и 38-летнего мужчины — не установили до сих пор.