Эксклюзив 08 мая 2023, 17:51 «Аэрофлот» заявил о собственной проверке после ЧП с домогательствами в отношении ребенка на борту «Аэрофлот» проведет проверку после сообщений о домогательствах к ребенку на борту РИА «Новости»

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Бортпроводники самолета «Аэрофлота», летевшего из Дубая в Москву, не получали никаких жалоб о неподобающем поведении одного из пассажиров по отношению к сидящему рядом с ним подростку. Об этом «360» заявили в пресс-службе перевозчика.

По данным компании, во время перелета 13-летний подросток сидел на 15-м ряду. Его мать со вторым ребенком разместилась на 14-м ряду впереди. Авиационными правилами допускается перевозка детей отдельно от родителей с 12 лет, подчеркнули в пресс-службе.

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«Несоответствующего поведения со стороны рядом сидящего взрослого пассажира выявлено не было», — добавили в «Аэрофлоте».

При этом перевозчик заверил, что в любом случае окажет полное содействие правоохранительным органам. Компания намерена дополнительно опросить членов кабинного экипажа и пассажиров, которые летели на соседних креслах. Информацию затем передадут правоохранителям.

Ранее в подмосковном СК заявили, что уже начали проверку после обращения матери подростка. По данным Telegram-канала Mash, пассажир, который летел рядом с мальчиком, приставал к нему, засовывал руку ему в штаны, а в Шереметьево хотел, чтобы тот пошел с ним в уборную.