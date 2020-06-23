«Аэрофлот» объяснил, почему собака пассажирки получила травмы при перелете

Женщина получила свою собаку после полета в Симферополь в грязи и крови. Животное могло получить травмы, когда пыталось во время полета выбраться из клетки. Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин рассказал «360», что клетку с пострадавшим псом закрепили на борту и следили за ее перемещением. Выгружали ее после приземления осторожно.

«Мы отследили все передвижения клетки: она была аккуратно получена, колеса, в соответствии с требованиями, на время транспортировки были демонтированы, доставлена на борт, затем правильно закреплена и в полете не перемещалась, также аккуратно разгружена и доставлена в зону выдачи багажа», — рассказал Демин.

Собеседник добавил, что он сам собачник и догадывается, как это произошло. По мнению представителя «Аэрофлота»повредила челюсть и зубы, когда пыталась вылезти из клетки. Для животного полет стал серьезным стрессом. Откуда вместе с кровью в клетке появилась грязь, Демин не пояснил.

Ранее дочь хозяйки собаки рассказала на своей странице в Instagram, что в аэропорту Симферополя ее матери выдали переноску в крови и грязи. Окровавлена была и морда собаки, которая путешествовала с женщиной.

Собака выжила, но перенесла серьезный стресс. У нее ранена пасть. О том, что конкретно произошло на борту самолета, точной информации пока нет. Хозяева обратились за помощью в полицию и составили претензию к перевозчику.