«Аэрофлот» нашел сотрудника, из-за которого пострадала собака Никиты Могутина

Главный редактор Baza Никита Могутин в своем Теlеgrаm-канале рассказал, что «Аэрофлот» принес ему извинения и выплатил компенсацию за пострадавшую собаку Есению. Виновный сотрудник уже уволен.

Он уточнил, что авиакомпания пообещала приобрести для его питомца новую переноску, вернула деньги за перелет щенка и выплатила компенсационные мили. Кроме того, они нашли виновника происшествия, посмотрев камеры. Выяснилось, что это сотрудник обслуживающей компании из Шереметьево. Он отправил переноску с собакой на ленте конвейера, вместо того, чтобы отнести ее в руках, как полагается. В результате корзина вместе с Есенией упала с высоты.

Могутин пояснил, что в «Аэрофлоте» его уверяют, будто это была высота всего 30–40 сантиметров, но сам он сомневается из-за того, насколько повреждена переноска. Недобросовестный сотрудник уже уволен. А самого Могутина авиакомпания пригласила, чтобы показать, как у них проходит работа с животными по всем правилам.

«Тем временем скоро нам с Есенией лететь обратно. Переживаю и очень надеюсь, что на обратном пути всю технологию смогут показать ей самой», — заключил он.

Ранее Могутин опубликовал фотографии поломанной переноски и рассказал, что ему придется вести питомца к ветеринару: после перелета собака хромала на одну лапу. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».