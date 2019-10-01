«Аэроэкспресс» сбил женщину по пути в Москву

Женщина попала в больницу после наезда «Аэроэкспресса» в районе станции Марк. Как сообщили в полиции, она переходила дорогу в неположенном месте.

ЧП произошло утром 1 октября на перегоне станций Лобня — Марк. Поезд следовал из Шереметьево на Белорусский вокзал. По предварительной информации, женщина 1982 года рождения переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

С различными травмами ее доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.