  • «Аэроэкспресс» сбил женщину по пути в Москву

    01 октября 2019, 08:39

    Алена Пинаева

    Женщина попала в больницу после наезда «Аэроэкспресса» в районе станции Марк. Как сообщили в полиции, она переходила дорогу в неположенном месте.

    ЧП произошло утром 1 октября на перегоне станций Лобня — Марк. Поезд следовал из Шереметьево на Белорусский вокзал. По предварительной информации, женщина 1982 года рождения переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

    С различными травмами ее доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.