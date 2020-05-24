Адыгейским медикам выплатили надбавки только после проверки Следкома

В Адыгее 97 работников скорой помощи не получили надбавки за работу с COVID-19. В дело вмешался Следственный комитет, и после проверки врачам перечислили деньги.

«В результате проверочных мероприятий и проведенных встреч выяснено, что указанная ситуация с невыплатой стимулирующих надбавок возникла вследствие неверного толкования вышеуказанного постановления правительства», — заявили в региональном ведомстве.

Фото: Следственный комитет

О нарушениях в выплатах Следком узнал из соцсетей — 22 мая врачи Адыгейской республиканской станции скорой помощи записали видеообращение. Но после этого инцидента проверка не закончена, следователи выясняют все обстоятельства дела.

Несколько дней назад Владимир Путин отчитал чиновников за неправильную трактовку по выплатам врачам за работу с коронавирусными пациентами. Некоторые регионы перевели медработникам только часть денег, разделив месячные премии в соответствии с часами работы с пациентами. Глава правительства пристыдил чиновников и потребовал устранить все нарушения еще до 19 мая.