18 марта 2020, 18:55
Адыгеец поменял рубли по старому курсу на сувенирные доллары
Житель Майкопа обратился в полицию с заявлением о хищении денег. Ему предложили поменять рубли по старому курсу, но взамен он получил фальшивую купюру. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
Пострадавший отдал почти шесть тысяч рублей и получил стодолларовую купюру. Она оказалась сувенирной.
Подозреваемого уже задержали, им оказался ранее судимый 32-летний местный житель. Правоохранители проводят проверку.