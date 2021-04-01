Адвокаты раскрыли подробности аварии с Эдвардом Билом

Аварию на Новинском бульваре спровоцировала машина Mitsubishi, которая подрезала Audi, где находился блогер Эдвард Бил. Как сообщил корреспондент «360», с таким заявлением выступили адвокаты, которые представляют интересы подозреваемого в организации ДТП.

Юристы отметили, что блогер признал, что действительно находился за рулем Audi. Но правил дорожного движения он не нарушал.

«Очень важный момент, что Эдвард не нарушал правила дорожного движения. Он ехал с разрешенной скоростью, находился в трезвом состоянии и здравом уме. Данное ДТП спровоцировала другая машина», — заявил защитник блогера.

Речь идет об автомобиле марки Mitsubishi. Личность водителя, который им управлял сейчас устанавливается.

«С его слов, он не мог превышать скорость, потому что двигался в потоке автомобилей. Скорость была равна скорости других автомобилей, которые двигались в потоке. Может быть чуть быстрее при перестраивании», — пояснили адвокаты.

По оценке защитников, сейчас Бил находится в стрессовом состоянии. По их словам, в ходе допроса он постоянно спрашивает о состоянии потерпевшей. Сам он в аварии тоже пострадал. У него сильно болит спина. Адвокаты заявили, что их подзащитный готов компенсировать причиненный ущерб.

«Он уже предложил помощь супругу девушки. Это было 20 минут назад. Но реакция была негативной», — отметили они.

Пока блогер находится в статусе подозреваемого. Обвинение ему не предъявили. Пока его задержали на двое суток. Он сотрудничает со следствием, дает показания. Для экспертизы у него взяли образцы ДНК. Дело будут рассматривать в Тверском суде.

Авария с участием блогера Эдварда Била произошла на Новинском бульваре в центре Москвы в четверг, 1 апреля.

По предварительным данным, Audi, где находился блогер выехала на встречную полосу, где столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате аварии пострадала женщина-водитель. В данный момент она находится в реанимации.

По факту аварии МВД завело уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Информацию о том, что Audi подрезали, поэтому она выехала на встречную полосу опроверг Департамент транспорта Москвы. Ведомство опубликовало видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что никаких машин рядом с иномаркой нет. Водитель просто пересек две сплошные линии.

Также Дептранс уточнил, что с начала года за Audi, которым управлял Эдвард Бил, числится около 400 штрафов за превышение скорости, а сам автомобиль ездил с подложными номерами.