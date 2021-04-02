Адвокаты Эдварда Била заявили, что оснований для его задержания нет

Блогера Эдварда Била, которого подозревают в организации ДТП в центре Москвы, задержали из-за его известности. С таким заявлением выступил адвокат Сергей Жорин, слова которого привел корреспондент «360».

Юрист подчеркнул, что молодому человеку хотят избрать «связанную с лишением свободы меру пресечения» именно по причине его медийности.

«Если бы Эдуард (настоящее имя блогера — примеч. ред.) был не медийной персоной, не обладал имиджем, который у него есть, при равных условиях, его бы не задержали и вряд ли бы пытались избрать меру пресечения, связанную с лишением свободы», — сказал Жорин.

Его коллега Геннадий Удунян, который тоже представляет интересы Била, обратил внимание, что блогер не скрылся с места ДТП.

«Оснований для задержания и избрания меры пресечения нет. <…> Он не скрывался с места ДТП. <…> Он не в состоянии алкогольного опьянения, не оказывал давления», — сказал адвокат.

Статья, по которой подозревают Эдварда Била, предусматривает до двух лет лишения свободы. Блогер, сказал Удуян, понял общественный резонанс и «даже не противился задержанию».

«Важное обстоятельство. Сразу после ДТП он вышел из машины, подошел к автомобилю потерпевшей и попытался помочь, узнать состояние. Он достаточно хорошо помнит, как что выглядело», — заключил Сергей Жорин.