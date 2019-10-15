Адвоката Сотникова пустили на заседание в Мособлсуде, несмотря на опоздание и конфликт

Опоздавший на заседание суда адвокат Дмитрий Сотников все-таки принял участие в процессе. Ради юриста его начали заново. Об этом сообщила пресс-служба Мособлсуда.

«Дело рассмотрено с участием адвоката Сотникова. Он опоздал на 40 минут, и процесс был начат с начала», — рассказали представители суда.

Опоздавший на заседание адвокат устроил дебош в Мособлсуде. Видео Подробнее

Ранее стало известно о скандале в стенах Мособлсуда. Сотников не успел вовремя придти на заседание. После этого он устроил скандал. Дмитрий в беседе с «360» заявил, что конфликт случился из-за неадекватных действий приставов. По его словам, мало того что те не пустили его в зал, так еще и подняли на него руку.

«Я хотел войти в зал и представиться, но тут меня пристав прихватил за грудь. Он сказал: „Хочешь, мы с тобой сделаем так, как было в Новомосковске“, и стал меня оттаскивать. Я абсолютно подчинился приставу, показал свое удостоверение, <…> меня вывели в коридор и с силой вытолкнули на лестничную площадку, закрыли за собой дверь и стали меня там бить», — рассказал Сотников.

Он объяснил, что опоздал, потому что не получил извещение. Когда Сотников все-таки приехал в суд, его подзащитному уже дали другого адвоката. Клиент Дмитрия был против такого поворота событий, утверждает юрист. В итоге Сотникова и его оппонентов разняли коллеги юриста. После этого адвоката все-таки пригласили на заседание.